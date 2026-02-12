Скидки
Маклин Селебрини стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Селебрини стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде. На данный момент Маклину 19 лет и 244 дня. Ранее рекорд принадлежал Джонатану Тэйвзу (21 год и 305 дней).

Сегодня, 12 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Канады. Победу со счётом 5:0 одержала североамериканская сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54     0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40     0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26     0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp)     0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22    
Сидни Кросби — самый возрастной хоккеист сборной Канады, кто набирал очки на Олимпиадах
