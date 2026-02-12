Маклин Селебрини стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Селебрини стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде. На данный момент Маклину 19 лет и 244 дня. Ранее рекорд принадлежал Джонатану Тэйвзу (21 год и 305 дней).

Сегодня, 12 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Канады. Победу со счётом 5:0 одержала североамериканская сборная.