Андрей Белозёров установил новый снайперский рекорд «Нефтехимика»

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров во встрече с «Сочи» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

В текущем сезоне КХЛ Белозёров забросил 25-ю шайбу. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Белозёров установил новый снайперский рекорд клуба, побив достижения Рихарда Гюнге и Максима Пестушко.

Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.