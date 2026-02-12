Андрей Белозёров установил новый снайперский рекорд «Нефтехимика»
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров во встрече с «Сочи» записал на свой счёт заброшенную шайбу.
В текущем сезоне КХЛ Белозёров забросил 25-ю шайбу. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Белозёров установил новый снайперский рекорд клуба, побив достижения Рихарда Гюнге и Максима Пестушко.
Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Малышев (Боден) – 15:24 (5x5) 0:2 Сероух (Хафизов) – 21:01 (4x5) 0:3 Гуськов (Эллис, Сероух) – 26:06 (5x5) 1:3 Хайруллин (Шафигуллин, Митякин) – 28:08 (5x5) 2:3 Дергачёв (Белозёров, Сериков) – 45:40 (5x4) 2:4 Петухов (Кагарлицкий, Попов) – 47:42 (5x5) 3:4 Белозёров – 53:15 (5x5) 3:5 Мачулин – 59:36 (en)
