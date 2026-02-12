Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский теннисист: я всегда за США в хоккее, но ОИ без русских — это не турнир лучших

Американский теннисист: я всегда за США в хоккее, но ОИ без русских — это не турнир лучших
Комментарии

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывшая восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер рассказал, как относится к хоккейному турниру на Олимпийских играх – 2026 в Италии без участия в нём сборной России.

«Я, конечно, всегда за США в хоккее, но это не турнир среди лучших из лучших без русских. Так показательно», — написал Иснер на своей странице в соцсети X.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции попала в группу В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США представляет в группу С с Германией, Латвией и Данией.

Отметим, что на Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ.

Материалы по теме
Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений
Видео
Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android