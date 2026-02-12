«Мы сделали всё, что могли». Форвард сборной Чехии — о 0:5 с Канадой
Нападающий сборной Чехии Давид Кемпф высказался о разгромном поражении от команды Канады (0:5) на Олимпийских играх.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54 0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40 0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26 0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp) 0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22
«Мы сделали всё, что могли. Думаю, первые два периода были не так уж плохи. Но у них отличная команда. Они вышли вперёд и играли в умный хоккей. Чешские болельщики всегда молодцы. Мы ценим их поддержку и надеемся, что они придут и на нашу следующую игру», — приводит слова Кемпфа сайт ИИХФ.
В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Чехии сыграет с Францией 13 февраля. Сборная Канады в этот же день встретится с командой Швейцарии. Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.
