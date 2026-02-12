«Мы сделали всё, что могли». Форвард сборной Чехии — о 0:5 с Канадой

Нападающий сборной Чехии Давид Кемпф высказался о разгромном поражении от команды Канады (0:5) на Олимпийских играх.

«Мы сделали всё, что могли. Думаю, первые два периода были не так уж плохи. Но у них отличная команда. Они вышли вперёд и играли в умный хоккей. Чешские болельщики всегда молодцы. Мы ценим их поддержку и надеемся, что они придут и на нашу следующую игру», — приводит слова Кемпфа сайт ИИХФ.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Чехии сыграет с Францией 13 февраля. Сборная Канады в этот же день встретится с командой Швейцарии. Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.