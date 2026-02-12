Гатиятулин высказался о возможности приглашения хоккеиста «Ак Барса» на Олимпиаду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможности приглашения хоккеиста казанского клуба на Олимпиаду.

«Будет возможность – обязательно посмотрим хоккей в Милане, но, скорее, будем следить за результатами. Пригласить в теоретический состав сборной России на Олимпиаду кого-то из «Ак Барса»? Вариантов может быть много, но реалии такие, что рассуждать на эту тему смысла нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. Казанцы занимают третье место в таблице Востока.