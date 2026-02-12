Гатиятулин рассказал, как держал связь с командой во время работы тренером на Матче звёзд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как держал связь с командой во время работы тренером на Матче звёзд КХЛ 2026 года.

«Статусное мероприятие, было очень интересно – много болельщиков, атмосфера приятная. Была возможность пообщаться с ребятами, тренерами. Много позитивных эмоций, рад, что мне представилась такая возможность.

Держал связь с командой, разумеется. Мы же знали, что у нас такой календарь, заранее строили график, команда готовилась по плану. Я пропустил только одну тренировку, которая была на улице», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.