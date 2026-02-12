Гатиятулин объяснил, почему собрал трёх центральных нападающих в одном звене

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о формировании звеньев в казанском клубе.

«Когда Саша Хмелевский к нам перешёл, мы знали, что у него есть опыт игры в центре. Посмотрели его на этой позиции, поговорили с Сашей, объяснили, что у него хороший атакующий потенциал. Но чтобы не утруждать его в обороне, обсудили, что видим его с краю, тем более такой опыт у него был, здесь никаких проблем.

Нэйтан в Северной Америке только два сезона провёл в центре, в прошлом сезоне он 40 матчей играл на этой позиции, в этом сезоне в «Спартаке» – четыре игры. Но мы хотим посмотреть глубину центральной оси, поэтому использовали его в центре.

Нужно создать такие тройки, чтобы игроки максимально использовали свой потенциал, поэтому в каких-то моментах использовали его и на краю. Но в третьем периоде мы сделали перестановки, вернули его в центр – нужно было встряхнуть игру, добавить ритм, мы перешли на игру в три звена. Посмотрим, идёт анализ, что нам это даёт, и от этого оттолкнёмся по составу на следующий матч», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.