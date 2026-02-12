Гатиятулин — о Яруллине: не стали рисковать с возвращением, решили выждать время

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о восстановлении Альберта Яруллина после травмы.

«Мы ожидали, что его восстановление займёт больше времени. Но он прошёл хорошую реабилитацию с нашими тренерами по ОФП, плюс сам Альберт сам очень серьёзно подошёл к этому, он рвался в состав ещё до выездной серии.

Но мы не стали рисковать с возвращением, решили выждать время. Любому игроку нужно время, чтобы войти в игру. Альберт сыграл по состоянию – строго, надёжно. Мы довольны его первым матчем. По сезону мы смотрели разные сочетания – травмы мешали, и до сих пор некоторые ребята ещё на травмах, и Нэйтан Тодд к нам добавился.

Задача ясна – нужно найти эффективные сочетания, чтобы ребята раскрывали свой потенциал. Анализируем каждую игру, отмечаем то, что у нас получается и какие моменты нужно подправлять», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.