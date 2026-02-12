Скидки
Козырев прокомментировал победу «Северстали» в матче с «Шанхаем»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4)     0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5)     1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5)     1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5)     2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)    

– Трудная, но очень важная командная победа. Наши хоккеисты здорово проявили себя, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат.

– Делали акцент, что нужно иначе проводить начало встречи?
– Конечно. Очень тяжело начинать матчи с форой соперникам. Сегодня играли с командой, где играют хоккеисты с хорошими навыками. Если дать этими навыками воспользоваться, они эти моменты реализуют. Просили от ребят строгой игры, чтобы не давали возможность наносить прямые броски, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

