Козырев прокомментировал победу «Северстали» в матче с «Шанхаем»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

– Трудная, но очень важная командная победа. Наши хоккеисты здорово проявили себя, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат.

– Делали акцент, что нужно иначе проводить начало встречи?

– Конечно. Очень тяжело начинать матчи с форой соперникам. Сегодня играли с командой, где играют хоккеисты с хорошими навыками. Если дать этими навыками воспользоваться, они эти моменты реализуют. Просили от ребят строгой игры, чтобы не давали возможность наносить прямые броски, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.