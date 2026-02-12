«Этот вопрос абсурден». Козырев — о наказании за силовые приёмы в «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2) ответил на вопрос про силовую борьбу череповецкого клуба.

– Никита Камалов в интервью рассказывал, что его могут наказывать за лишние силовые приёмы. Что такое лишние силовые и почему за них наказывают?

– Не могу комментировать этот вопрос, он настолько абсурден. Задавайте его Камалову, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 15 февраля. «Северсталь» в этот же день примет на своём льду «Нефтехимик».