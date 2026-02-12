«Этот вопрос абсурден». Козырев — о наказании за силовые приёмы в «Северстали»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2) ответил на вопрос про силовую борьбу череповецкого клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4) 0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5) 1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5) 1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5) 2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)
– Никита Камалов в интервью рассказывал, что его могут наказывать за лишние силовые приёмы. Что такое лишние силовые и почему за них наказывают?
– Не могу комментировать этот вопрос, он настолько абсурден. Задавайте его Камалову, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 15 февраля. «Северсталь» в этот же день примет на своём льду «Нефтехимик».
