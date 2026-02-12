Козырев ответил на вопрос, продлил ли он контракт с «Северсталью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2) ответил на вопрос о возможном продлении контракта с череповецким клубом.

– Появилась информация, что вы и ваш штаб продлили контракт с клубом. Это правда?

– Этот вопрос задавайте руководству, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 15 февраля. «Северсталь» в этот же день примет на своём льду «Нефтехимик». Череповецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.