Яшкин рассказал о своём ментальном состоянии после того, как вернулся в основной состав

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о своих эмоциях после возвращения в состав казанского клуба.

«Эмоции, конечно, сильные. Хотелось отыграться, яркая игра в конце, а в начале – не очень. Почему оказался не на пятачке в концовке, а на розыгрыше шайбы? Такой установки не было, просто так получилось ситуативно. Оказался в этом месте, чувствовал, что там есть момент для розыгрыша и броска.

Потом уже был там, где и всегда, на своём месте. Что касается игровых сочетаний, пробовали разные, но думаю, что в концовке смотрелись хорошо. А так, неважно, где именно играть, главное играть. Ментально готов хорошо, всё в порядке», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

