Митч Лав высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от «Северстали»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3).
– Ещё один хороший матч от нашей команды. Пара ошибок, из-за которых мы оказались позади в самом начале. Пришлось догонять, но было много позитивных моментов. У нас было много моментов, могли сравнять, но попали в перекладину. Не буду разочарованным, если продолжим играть в таком духе.
– Что с Кареевым? Увидим ли Шикина?
– Пока не консультировался с медицинским штабом. Если он вылетит, то у нас останутся два вратаря на 13 матчей. Надеюсь на позитивные новости.
– Что мешает перевести качество в количество?
– Это то, над чем мы работаем. Стараемся добавить креатива в нападении, больше нагружать ворота соперника. Уделяем больше внимания деталям, в том числе в зоне защиты. Будем продолжать работать дальше, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
