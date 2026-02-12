Скидки
Яшкин — о невызове в сборную Чехии: любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о своём невызове в сборную Чехии на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду. Уже смотрю, я стараюсь смотреть и другие виды спорта, не только хоккей. Как получится по времени, всё посмотрю. Мне всё интересно. Лыжников из Татарстана буду поддерживать.

Но чувства смешанные, конечно, когда смотришь Игры, потому что любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду. Жалко ребят и самого себя. Когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила. А сейчас ситуация такая, какая есть», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

