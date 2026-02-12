Яшкин — о 0:5 Чехии от Канады на Олимпиаде в Милане: это было ожидаемо

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил разгромное поражение сборной Чехии от команды Канады (0:5) на Олимпиаде 2026 года в Италии.

«Ситуация такая, какая она есть… Конечно, обидно. Зато интересно смотреть по телевизору. Итальянцы почти выиграли вчера, например. Дамиан Клара великий вратарь.

Слышал уже, что Чехия проиграла Канаде 0:5, это было ожидаемо. Состав неплохой, но не такой, как у других держав, с теми же канадцами его сравнивать будет сложно. Проиграют Швейцарии? Посмотрим, говорить можно всё что угодно», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Яшкин высказался о своём невызове в сборную Чехии на Олимпийские игры — 2026 в Италии.