Яшкин — о 0:5 Чехии от Канады на Олимпиаде в Милане: это было ожидаемо
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил разгромное поражение сборной Чехии от команды Канады (0:5) на Олимпиаде 2026 года в Италии.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54 0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40 0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26 0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp) 0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22
«Ситуация такая, какая она есть… Конечно, обидно. Зато интересно смотреть по телевизору. Итальянцы почти выиграли вчера, например. Дамиан Клара великий вратарь.
Слышал уже, что Чехия проиграла Канаде 0:5, это было ожидаемо. Состав неплохой, но не такой, как у других держав, с теми же канадцами его сравнивать будет сложно. Проиграют Швейцарии? Посмотрим, говорить можно всё что угодно», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Ранее Яшкин высказался о своём невызове в сборную Чехии на Олимпийские игры — 2026 в Италии.
