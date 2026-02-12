Яшкин — о Тодде: мастеровитый игрок, североамериканец, его стиль мне подходит

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о совместной игре с форвардом Нэйтаном Тоддом.

«Рад тому, что Тодд с нами, это мастеровитый игрок, с ним не сложно играть. Он североамериканец, его стиль мне подходит. Всегда пытаюсь ребятам помочь и новым, и не новым. Для них это чужая страна, им нужна помощь, я всегда рядом, когда надо», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. Казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Яшкин высказался о своём невызове в сборную Чехии на Олимпийские игры — 2026 в Италии.