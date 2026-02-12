Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы.

«Волнение присутствует перед каждой игрой. Тем более когда была такая большая пауза. Долго был без хоккея, много тренировался на льду, в зале. Спасибо партнёрам, которые помогли втянуться в игру. Ощущал себя неплохо, самое главное, что выиграли.

Соскучился по хоккею, было огромное желание играть. Сегодня у всей команды получился скомканный первый период, во втором выровняли игру, а в третьем добавили и сравняли счёт. Самое главное, что победили, – это положительные эмоции», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.