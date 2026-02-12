Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы

Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы.

«Волнение присутствует перед каждой игрой. Тем более когда была такая большая пауза. Долго был без хоккея, много тренировался на льду, в зале. Спасибо партнёрам, которые помогли втянуться в игру. Ощущал себя неплохо, самое главное, что выиграли.

Соскучился по хоккею, было огромное желание играть. Сегодня у всей команды получился скомканный первый период, во втором выровняли игру, а в третьем добавили и сравняли счёт. Самое главное, что победили, – это положительные эмоции», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Яруллине: не стали рисковать с возвращением, решили выждать время
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android