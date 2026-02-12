Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Не игравший с 21 сентября защитник Яруллин рассказал о методиках восстановления

Не игравший с 21 сентября защитник Яруллин рассказал о методиках восстановления
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о методиках восстановления после травмы. Хоккеист казанского клуба не играл с 21 сентября 2025 года.

«Это часть нашей работы, хоккея. У меня в карьере уже была одна такая серьёзная травма – и долгий простой. Сейчас я стал старше. Люди, которые меня окружали всё это время, сильно поддерживали и помогали. Семья очень поддерживала, ребята из команды. На следующий день после операции врачи мне сказали разрабатывать ногу. Как только я приехал в Казань – сразу приступил к тренировкам.

У меня даже не было времени на отдых или какие-то мысли. А когда находишься в работе, то меньше думаешь о чём-то другом. Была проделана большая и серьёзная работа. Благодарен всем, кто принимал участие в моём восстановлении. Это большая работа, которая, может быть, не очень заметна болельщикам, но ребята в раздевалке и за её пределами проделали огромную работу.

Появилась новая система восстановления. Если раньше четыре недели после операции ходили в гипсе, то сейчас мне уже на 12-й день сказали, чтобы я разгибал ногу на 90 градусов. Это была очень нудная, но плодотворная работа по восстановлению.

Как мне сказал Зинэтула Хайдярович: «Это очень нудная работа, в моменте покажется, что ненужная, но она нужна и надо отнестись к ней с пониманием, с терпением». Опять же, все ребята меня поддерживали», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал о выходе на лёд после долгой травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android