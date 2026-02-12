Не игравший с 21 сентября защитник Яруллин рассказал о методиках восстановления

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о методиках восстановления после травмы. Хоккеист казанского клуба не играл с 21 сентября 2025 года.

«Это часть нашей работы, хоккея. У меня в карьере уже была одна такая серьёзная травма – и долгий простой. Сейчас я стал старше. Люди, которые меня окружали всё это время, сильно поддерживали и помогали. Семья очень поддерживала, ребята из команды. На следующий день после операции врачи мне сказали разрабатывать ногу. Как только я приехал в Казань – сразу приступил к тренировкам.

У меня даже не было времени на отдых или какие-то мысли. А когда находишься в работе, то меньше думаешь о чём-то другом. Была проделана большая и серьёзная работа. Благодарен всем, кто принимал участие в моём восстановлении. Это большая работа, которая, может быть, не очень заметна болельщикам, но ребята в раздевалке и за её пределами проделали огромную работу.

Появилась новая система восстановления. Если раньше четыре недели после операции ходили в гипсе, то сейчас мне уже на 12-й день сказали, чтобы я разгибал ногу на 90 градусов. Это была очень нудная, но плодотворная работа по восстановлению.

Как мне сказал Зинэтула Хайдярович: «Это очень нудная работа, в моменте покажется, что ненужная, но она нужна и надо отнестись к ней с пониманием, с терпением». Опять же, все ребята меня поддерживали», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.