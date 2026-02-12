Скидки
Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 12 февраля 2026 года

12 февраля в Милане прошла игра женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 12 февраля 2026 года:

Финляндия – Канада — 0:5.

После данной игры определились пары 1/4 финала в олимпийском хоккейном турнире у женщин. В четвертьфинале сборная США сыграет с командой Италии, сборная Канады встретится с немками, сборная Чехии проведёт игру со сборной Швеции, команда Финляндии сыграет со швейцарками. Игры пройдут с 13 по 14 февраля. Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдёт 19 февраля.

