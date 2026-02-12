Сегодня, 12 февраля, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 12 февраля 2026 года:
«Сибирь» – «Лада» — 3:2 ОТ;
«Барыс» – СКА — 0:5;
«Ак Барс» – «Торпедо» — 4:3 ОТ;
«Нефтехимик» – «Сочи» — 3:5.
«Динамо» Мн – «Локомотив»; — 4:2
«Шанхайские Драконы» – «Северсталь» — 2:3.
«Спартак» – ЦСКА — 0:2.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 56 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.