Результаты матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года:

«Зауралье» – ХК «Тамбов» — 2:1.

«Югра» – «Буран» — 3:2;

«Рубин» – «Ростов» — 5:0;

«Рязань-ВДВ» – «Кристалл» — 5:3.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 82 очками после 50 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.