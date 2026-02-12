Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года:

«Зауралье» – ХК «Тамбов» — 2:1.
«Югра» – «Буран» — 3:2;
«Рубин» – «Ростов» — 5:0;
«Рязань-ВДВ» – «Кристалл» — 5:3.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 82 очками после 50 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Комментарии
