Результаты матчей МХЛ на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 февраля 2026 года:

МХК «Молот» – «Локо-76» — 0:5;

«Мамонты Югры» – «Чайка» — 2:3;

«Алмаз» – «Красная Армия» — 4:3 Б;

«Локо» – МХК «Спартак» — 3:2.

«АКМ Новомосковск» – «Спутник» — 2:4;

«СКА-1946» – «Амурские Тигры» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 48 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.