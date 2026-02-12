Сегодня, 12 февраля, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 12 февраля 2026 года:
МХК «Молот» – «Локо-76» — 0:5;
«Мамонты Югры» – «Чайка» — 2:3;
«Алмаз» – «Красная Армия» — 4:3 Б;
«Локо» – МХК «Спартак» — 3:2.
«АКМ Новомосковск» – «Спутник» — 2:4;
«СКА-1946» – «Амурские Тигры» — 5:1.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 48 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.