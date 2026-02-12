Игорь Ларионов оценил разгромную победу СКА над «Барысом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе армейского клуба над «Барысом» (5:0).
«Поздравляю команду с победой, с хорошим завершением долгой выездной серии, мы не были в Санкт-Петербурге уже, наверное, месяц. «Барыс» — с хорошей игрой, несмотря на счёт. Он не отражает тех вещей, которые происходили на площадке, потому что соперники имели большое количество шансов, но удача и феноменальная игра Артемия Плешкова позволили нам сыграть «на ноль». Естественно, приятно, когда команда забивает голы — пять в прошлой игре, пять сегодня. Но мы не должны забывать о том, сколько позволяем соперникам. Нам необходимо улучшить элементы, в которых мы будем ещё сильнее, — в плане внимательной, рациональной и более зрелой игры в обороне», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.
