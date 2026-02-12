Скидки
Игорь Ларионов оценил разгромную победу СКА над «Барысом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе армейского клуба над «Барысом» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий – 32:49     0:2 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 33:14 (5x4)     0:3 Дишковский (Хайруллин, Савиков) – 44:56 (5x5)     0:4 Голдобин (Уилсон, Плотников) – 47:15 (5x5)     0:5 Хайруллин (Дишковский, Савиков) – 57:12 (5x5)    

«Поздравляю команду с победой, с хорошим завершением долгой выездной серии, мы не были в Санкт-Петербурге уже, наверное, месяц. «Барыс» — с хорошей игрой, несмотря на счёт. Он не отражает тех вещей, которые происходили на площадке, потому что соперники имели большое количество шансов, но удача и феноменальная игра Артемия Плешкова позволили нам сыграть «на ноль». Естественно, приятно, когда команда забивает голы — пять в прошлой игре, пять сегодня. Но мы не должны забывать о том, сколько позволяем соперникам. Нам необходимо улучшить элементы, в которых мы будем ещё сильнее, — в плане внимательной, рациональной и более зрелой игры в обороне», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

