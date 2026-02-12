«Бились до конца, пытались изменить ход игры». Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Сочи»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение в домашнем матче с «Сочи» (3:5).
— Если смотреть первый период, показалось, что плохо вкатывались в игру.
— Вы знаете, я тоже подумал, что мы плохо вкатывались в игру. Потом в первом перерыве вышел, посмотрел на табло по броскам — 22 на 6. Я говорю: это что за статистика такая? Мне коллеги говорят: да мы, блин, неплохо играли. Да мне вообще не понравилось, как мы играли, я вот здесь вообще ничего не могу понять.
— Но, если смотреть — 58 бросков. Но ведь бросок броску рознь. На ваш профессиональный взгляд, чего не хватило именно в завершающей стадии?
— Ну, как обычно, хладнокровия, наверное, чего-то ещё. Я про это часто говорю, не могу это всё время говорить, потому что это как-то обидно — надо забивать. Ну на самом деле сегодня забили три. Бились до конца. Ребята все пытались изменить ход игры. Но, к сожалению, сегодня какие-то ужасно глупые ошибки у нас происходили, за которые нас просто наказали. И второй гол в большинстве, и четвёртая шайба — тут какой-то нонсенс просто, — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».
