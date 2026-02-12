Скидки
Главная Хоккей Новости

«Лёгкие голы дали нам импульс». Игорь Никитин — о победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби

«Лёгкие голы дали нам импульс». Игорь Никитин — о победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного матча со «Спартаком» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Полтапов, Охотюк) – 02:03 (5x5)     0:2 Соркин (Полтапов) – 05:43 (5x4)    

— Саша Самонов молодец, и в третьем периоде парни собрались. При невнятном втором периоде. Лёгкие голы дали нам импульс. В меньшинстве в конце пластались. Есть положительные моменты.

— Долго ли будет отсутствовать Гамзин?
— Он вчера с командой тренировался. Просто сегодня не стали его запасным на холодную лавку ставить после болезни. Поберегли.

— Дроздов вернулся после повреждения, Гурьянов не доиграл. Можете по каждому сказать, какая ситуация?
— У Вани, надеюсь, всё обошлось. Денис поедет на МРТ, и будет ясно.

— Бучельников вернулся и сразу отметился голом. На сколько процентов он готов и когда ждать его лучшей формы?
— Здесь всё индивидуально. Каждый по-разному возвращается. Для Димы был важен этот гол. Такие игры, как сегодня, помогут вернуться. У него преимущество — он не крупный игрок, таким легче возвращаться.

— Для вашей команды нетипично, что во втором периоде так много оборонялись, обычно вы доминируете в этом отрезке. С чем связываете это?
— С настроем. Ты же не можешь забыть, как играть второй период. Все мы люди, от настроя это зависело.

— В таймауте какие вещи пытались донести?
— Ничего не пытались донести, нужно было встряхнуть ребят. Нужны были ребята, которые следующую смену хорошо сыграют. И звено Зернова хорошо сработало, и следующие четыре смены тоже. Для нас показатель — третий период. У всех команд бывают невнятные периоды. Мастерство заключается в том, чтобы после невнятного периода сыграть солидно, на команду.

— Был ли план так активно начать, чтобы сломить соперника?
— Наоборот, мы говорили ребятам, что «Спартак» в тонусе, а мы — нет. Но ребята забили два гола, такой диссонанс получился. Два броска — два гола. Может, ребята подумали, что так будет продолжаться всю игру, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

