Главный тренер «Динамо» Квартальнов: всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победной встрече с «Локомотивом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Елесин, Каюмов) – 10:29 (5x5)     1:1 Мороз (Мелош, Улле) – 31:44 (5x5)     1:2 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 42:57 (5x4)     2:2 Лимож (Энас, Мелош) – 50:58 (5x5)     3:2 Диц (Шипачёв, Спунер) – 52:38 (5x4)     4:2 Энас (Лимож) – 58:01 (5x5)    

— Хорошая игра с непростым соперником. Всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде. Я думаю, что победили заслуженно.

– «Зубры» отыгрывались, но в третьем периоде нажали на педаль газа. За счёт чего удавалось прибавить и перевернуть ход игры?
— Ребята перестроились. Первый период был немножко сумбурный. Наверное, слишком большое уважение к сопернику. Гол в меньшинстве пропустили, в нашей зоне соперник здорово играл. Потом стали точку забирать, подборы забирать. Эти мелочи с такой командой способствовали победе, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

ХК «Локомотив» прервал победную серию, уступив в Минске местному «Динамо»
