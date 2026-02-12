Главный тренер «Динамо» Квартальнов: всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победной встрече с «Локомотивом» (4:2).

— Хорошая игра с непростым соперником. Всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде. Я думаю, что победили заслуженно.

– «Зубры» отыгрывались, но в третьем периоде нажали на педаль газа. За счёт чего удавалось прибавить и перевернуть ход игры?

— Ребята перестроились. Первый период был немножко сумбурный. Наверное, слишком большое уважение к сопернику. Гол в меньшинстве пропустили, в нашей зоне соперник здорово играл. Потом стали точку забирать, подборы забирать. Эти мелочи с такой командой способствовали победе, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».