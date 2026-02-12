Главный тренер «Динамо» Квартальнов: всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победной встрече с «Локомотивом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Елесин, Каюмов) – 10:29 (5x5) 1:1 Мороз (Мелош, Улле) – 31:44 (5x5) 1:2 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 42:57 (5x4) 2:2 Лимож (Энас, Мелош) – 50:58 (5x5) 3:2 Диц (Шипачёв, Спунер) – 52:38 (5x4) 4:2 Энас (Лимож) – 58:01 (5x5)
— Хорошая игра с непростым соперником. Всю игру терпели и дотерпели в третьем периоде. Я думаю, что победили заслуженно.
– «Зубры» отыгрывались, но в третьем периоде нажали на педаль газа. За счёт чего удавалось прибавить и перевернуть ход игры?
— Ребята перестроились. Первый период был немножко сумбурный. Наверное, слишком большое уважение к сопернику. Гол в меньшинстве пропустили, в нашей зоне соперник здорово играл. Потом стали точку забирать, подборы забирать. Эти мелочи с такой командой способствовали победе, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:26
-
23:21
-
23:10
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:42
-
21:33
-
21:25