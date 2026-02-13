Скидки
«Спартаку» показывали, куда забивать, Вишневский толкал в ворота Зернова. Фото победы ЦСКА

«Спартаку» показывали, куда забивать, Вишневский толкал в ворота Зернова. Фото победы ЦСКА
12 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Обе шайбы хоккеисты ЦСКА забросили в начале первого периода. На третьей минуте Дмитрий Бучельников с передач Прохора Полтапова и Никиты Охотюка открыл счёт во встрече. На шестой минуте Максим Соркин удвоил преимущество армейского клуба, реализовав численное преимущество гостей.

