Германия — Дания — результат матча 12 февраля, счёт 3:1, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Гол+пас Драйзайтля и дубль Штюцле принесли Германии победу над Данией в хоккее на ОИ-2026
В ночь с 12 на 13 февраля мск на льду «Ро Арены» в Милане (Италия) завершился матч 1-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в группе С между сборными Германии и Дании. Победа со счётом 3:1 осталась за немецкими хоккеистами.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Драйзайтль (Тиффельс, Вагнер) – 00:23     1:1 Мёльгор (Элерс, Йенсен) – 13:09     2:1 Штюцле (Петерка) – 24:20     3:1 Штюцле (Драйзайтль, Зайдер) – 30:02 (pp)    

В составе сборной Германии заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Леон Драйзайтль, который открыл счёт уже на 23-й секунде игры. Дубль на счету немецкого форварда Тима Штюцле. В составе датчан единственную шайбу забросил Оскар Мёльгор, которому ассистировал Николай Элерс.

Германия с тремя очками находится на втором месте в турнирной таблице группы C, по разнице шайб уступая лидерство сборной США. Третье и четвёртое места занимают не набравшие очков в стартовой игре Дания и Латвия.

Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2026
Таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2026
