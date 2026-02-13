Гол+пас Драйзайтля и дубль Штюцле принесли Германии победу над Данией в хоккее на ОИ-2026

В ночь с 12 на 13 февраля мск на льду «Ро Арены» в Милане (Италия) завершился матч 1-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в группе С между сборными Германии и Дании. Победа со счётом 3:1 осталась за немецкими хоккеистами.
В составе сборной Германии заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Леон Драйзайтль, который открыл счёт уже на 23-й секунде игры. Дубль на счету немецкого форварда Тима Штюцле. В составе датчан единственную шайбу забросил Оскар Мёльгор, которому ассистировал Николай Элерс.
Германия с тремя очками находится на втором месте в турнирной таблице группы C, по разнице шайб уступая лидерство сборной США. Третье и четвёртое места занимают не набравшие очков в стартовой игре Дания и Латвия.
