Сборная США по хоккею крупно обыграла Латвию на Олимпиаде-2026

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Латвией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1.

В составе США забивали Брэди Ткачук, Брок Нельсон (дважды), Тейдж Томпсон и Остон Мэттьюс.

За латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.