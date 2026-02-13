Сборная США по хоккею крупно обыграла Латвию на Олимпиаде-2026
Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Латвией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29 1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25 1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38 1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp) 1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48 1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)
В составе США забивали Брэди Ткачук, Брок Нельсон (дважды), Тейдж Томпсон и Остон Мэттьюс.
За латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.
Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.
