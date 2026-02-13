Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 12 февраля 2026 года

12 февраля в Милане прошли матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Всего состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Группа A. Швейцария — Франция – 4:0

Группа A. Чехия — Канада – 0:5

Группа C. Германия — Дания – 3:1

Группа C. Латвия — США – 1:5

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.