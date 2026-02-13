Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в матче Германия — Дания, очки, голы, передачи

30-летний нападающий сборной Германии и клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Дании (3:1) набрал два очка, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. На 23-й секунде игры немецкий форвард открыл счёт. На 31-й минуте при счёте 2:1 Драйзайтль ассистировал забившему в большинстве третий гол Германии Тиму Штюцле.

Игровое время Леона Драйзайтля в матче Германия — Дания составило 21.46, в его активе три броска в створ ворот соперника. Показатель «+/-» немецкого нападающего составил «0».

Всего на счету Драйзайтля на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2 (1+1) очка после одного проведённого матча.

