Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в матче Германия — Дания, очки, голы, передачи

30-летний нападающий сборной Германии и клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Дании (3:1) набрал два очка, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. На 23-й секунде игры немецкий форвард открыл счёт. На 31-й минуте при счёте 2:1 Драйзайтль ассистировал забившему в большинстве третий гол Германии Тиму Штюцле.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Драйзайтль (Тиффельс, Вагнер) – 00:23     1:1 Мёльгор (Элерс, Йенсен) – 13:09     2:1 Штюцле (Петерка, Стаховяк) – 24:20     3:1 Штюцле (Драйзайтль, Зайдер) – 30:02 (pp)    

Игровое время Леона Драйзайтля в матче Германия — Дания составило 21.46, в его активе три броска в створ ворот соперника. Показатель «+/-» немецкого нападающего составил «0».

Всего на счету Драйзайтля на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2 (1+1) очка после одного проведённого матча.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
