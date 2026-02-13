Остон Мэттьюс, Олимпиада 2026: статистика в матче Латвия — США, очки, голы, передачи

Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в матче с Латвией (5:1) на Олимпиаде-2026.

В матче с Латвией Мэттьюс забросил одну шайбу. Он провёл на площадке 15 минут 44 секунды и сделал четыре броска в створ.

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Дании. Матч состоится 14 февраля, начало – 23:10 мск. Латвия, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Германии, начало – 14:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.