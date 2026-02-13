Скидки
Остон Мэттьюс, Олимпиада 2026: статистика в матче Латвия — США, очки, голы, передачи

Остон Мэттьюс, Олимпиада 2026: статистика в матче Латвия — США, очки, голы, передачи
Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в матче с Латвией (5:1) на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    

В матче с Латвией Мэттьюс забросил одну шайбу. Он провёл на площадке 15 минут 44 секунды и сделал четыре броска в створ.

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Дании. Матч состоится 14 февраля, начало – 23:10 мск. Латвия, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Германии, начало – 14:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

