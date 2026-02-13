Скидки
Хоккей

Хмелевски: мужики молодцы, терпели до конца, вытащили игру — это важно для плей-офф

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Конюшков (Фирстов, Белевич) – 17:07 (5x5)     0:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 19:27 (5x5)     1:2 Пустозёров (Марченко, Кателевский) – 34:14 (5x5)     1:3 Соколов (Конюшков, Гончарук) – 44:31 (5x4)     2:3 Денисенко (Яруллин, Терехов) – 51:34 (5x5)     3:3 Хмелевски (Денисенко, Яшкин) – 59:48 (5x5)     4:3 Миллер (Барабанов) – 60:24 (3x3)    

– Мужики — молодцы, терпели до конца, здорово, что вытащили игру. Очень тяжёлая игра была.

– Есть ощущение, что удалось этой победой эмоционально перезагрузиться? Как будто бы команда была в небольшом кризисе.
– Не знаю, в принципе, у нас бывает такое, конечно, что мы проигрываем матч, мало что получается и тяжело отыграться. И сейчас отыгрались, это хорошее качество, важное для плей-офф.

– Забить за 12 секунд до конца матча – это особенная эмоция?
– Конечно. Я рад, но и уставший был сам. Рад помочь команде, всегда приятно побеждать, — сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

