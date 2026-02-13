Хмелевски: мужики молодцы, терпели до конца, вытащили игру — это важно для плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (4:3).

– Мужики — молодцы, терпели до конца, здорово, что вытащили игру. Очень тяжёлая игра была.

– Есть ощущение, что удалось этой победой эмоционально перезагрузиться? Как будто бы команда была в небольшом кризисе.

– Не знаю, в принципе, у нас бывает такое, конечно, что мы проигрываем матч, мало что получается и тяжело отыграться. И сейчас отыгрались, это хорошее качество, важное для плей-офф.

– Забить за 12 секунд до конца матча – это особенная эмоция?

– Конечно. Я рад, но и уставший был сам. Рад помочь команде, всегда приятно побеждать, — сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.