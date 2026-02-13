Хоккеист из США назвал Олимпиаду в Милане без России неполноценной

Американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался об Олимпиаде в Милане без участия России.

«Смотрю Олимпиаду, разумеется. Ожиданий определённых нет, но хочется очень увидеть Канаду против США. Не важно на какой стадии, где они встретятся, но, чтобы они сыграли между собой хотя бы одну игру. Мне кажется, это будет хоккей высшего качества.

При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, не полная Олимпиада, неполноценная. Русские они всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен.

Приехала Франция, разве что Стефан да Коста из «Автомобилиста» этому рад, он играет там», – сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля.