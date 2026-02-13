Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеист из США назвал Олимпиаду в Милане без России неполноценной

Хоккеист из США назвал Олимпиаду в Милане без России неполноценной
Комментарии

Американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался об Олимпиаде в Милане без участия России.

«Смотрю Олимпиаду, разумеется. Ожиданий определённых нет, но хочется очень увидеть Канаду против США. Не важно на какой стадии, где они встретятся, но, чтобы они сыграли между собой хотя бы одну игру. Мне кажется, это будет хоккей высшего качества.

При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, не полная Олимпиада, неполноценная. Русские они всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен.

Приехала Франция, разве что Стефан да Коста из «Автомобилиста» этому рад, он играет там», – сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Чехия — Канада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android