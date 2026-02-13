Скидки
Американский нападающий «Ак Барса» назвал Канаду фаворитом Олимпиады в Милане

Американский нападающий «Ак Барса» назвал Канаду фаворитом Олимпиады в Милане
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски считает Канаду фаворитом Олимпиады в Милане.

«Думаю, что Канада фаворит Олимпиады. Всё-таки Канада, но я буду поддерживать сборную США. Проблемы с составом американцев? Не знаю, я не руководитель, не тренер и не генеральный менеджер.

Нет Адама Фокса и Джейсона Робертсона, но всё равно очень много мастеров, удалось собрать очень сильный состав, все сильные исполнители, хорошие хоккеисты. Важно, какая будет идея, рисунок игры, а задача хоккеистов — выполнять тренерское задание», — сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

