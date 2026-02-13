Коннор Макдэвид оценил разгромную победу сборной Канады над Чехией на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

«Мы ждали этого очень долго. Быть здесь, быть частью этой команды – это нечто особенное. Я просто горжусь тем, что представляю свою страну.

Когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад (о силовом приёме на чешском защитнике. — Прим. «Чемпионата»). Довольно безумная атмосфера. Очень и очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.