Коннор Макдэвид оценил разгромную победу сборной Канады над Чехией на Олимпиаде

Коннор Макдэвид оценил разгромную победу сборной Канады над Чехией на Олимпиаде
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54     0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40     0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26     0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp)     0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22    

«Мы ждали этого очень долго. Быть здесь, быть частью этой команды – это нечто особенное. Я просто горжусь тем, что представляю свою страну.

Когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад (о силовом приёме на чешском защитнике. — Прим. «Чемпионата»). Довольно безумная атмосфера. Очень и очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

