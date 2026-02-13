Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 13 февраля 2026 года (время московское):
12:15. «Амур» – «Авангард»;
12:30. «Адмирал» – «Трактор»;
17:00. «Автомобилист» – «Динамо» М;
17:00. «Салават Юлаев» – «Металлург» Мг.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 56 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.