Расписание матчей КХЛ на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 февраля 2026 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Авангард»;

12:30. «Адмирал» – «Трактор»;

17:00. «Автомобилист» – «Динамо» М;

17:00. «Салават Юлаев» – «Металлург» Мг.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 56 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.