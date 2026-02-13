Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжится хоккейный олимпийский турнир у женщин. Всего состоятся два матча 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня Олимпиады.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 10 февраля 2026 года (время московское):

18:40. Чехия – Швеция;

23:10. США – Италия.

Напомним, в двух других парах 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею сыграют Канада — Германия, Финляндия — Швейцария.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.