Форвард сборной США М. Ткачук: преданность делу и братство ведут нас к успеху

Форвард сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал победу над Латвией (5:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026. Нападающий отметил игру своего партнёра по команде Брока Нельсона, который оформил дубль.

«В целом сегодня каждый игрок был важен для команды. Нелсон был великолепен, их звено сыграло отлично. Он проводит отличный сезон в «Колорадо» и здесь тоже показал себя с лучшей стороны. На его примере можно показать, что одна из важных составляющих нашего успеха – это самопожертвование.

В «Колорадо» Брок бомбардир. Хотя и сегодня отличился, конечно, но теперь играет не в большинстве, а в меньшинстве, выходит в сложных ситуациях. Именно самопожертвование, преданность делу и братство ведут нас к успеху», — цитирует Ткачука сайт НХЛ.