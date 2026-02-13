Форвард сборной США М. Ткачук: преданность делу и братство ведут нас к успеху
Форвард сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал победу над Латвией (5:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026. Нападающий отметил игру своего партнёра по команде Брока Нельсона, который оформил дубль.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29 1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25 1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38 1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp) 1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48 1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)
«В целом сегодня каждый игрок был важен для команды. Нелсон был великолепен, их звено сыграло отлично. Он проводит отличный сезон в «Колорадо» и здесь тоже показал себя с лучшей стороны. На его примере можно показать, что одна из важных составляющих нашего успеха – это самопожертвование.
В «Колорадо» Брок бомбардир. Хотя и сегодня отличился, конечно, но теперь играет не в большинстве, а в меньшинстве, выходит в сложных ситуациях. Именно самопожертвование, преданность делу и братство ведут нас к успеху», — цитирует Ткачука сайт НХЛ.
