Расписание матчей ВХЛ на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 февраля 2026 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Сокол»;

16:30. «Южный Урал» – «Динамо» СПб;

17:00. «Молот» – «Челны»;

18:30. «Химик» – ХК «Норильск»;

18:30. «Барс» – «Горняк-УГМК»;

19:00. «Олимпия» – «Нефтяник».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 82 очками после 50 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).