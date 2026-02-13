Расписание матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Толпар»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Стальные Лисы»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Ладья»;

18:30. «Алмаз» – «Красная Армия»;

18:30. «Локо» – МХК «Спартак»;

18:30. «Реактор» – «Крылья Советов»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Динамо-Шинник»;

19:00. ХК «Капитан» – Академия СКА;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Спутник»;

19:00. Академия Михайлова – «Белые Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 48 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.