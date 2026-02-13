Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси»;
14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Толпар»;
15:30. «Омские Ястребы» – «Стальные Лисы»;
17:00. «Снежные Барсы» – «Ладья»;
18:30. «Алмаз» – «Красная Армия»;
18:30. «Локо» – МХК «Спартак»;
18:30. «Реактор» – «Крылья Советов»;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Динамо-Шинник»;
19:00. ХК «Капитан» – Академия СКА;
19:00. «АКМ Новомосковск» – «Спутник»;
19:00. Академия Михайлова – «Белые Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 48 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android