Американский хоккеист оценил важность гола Зака Паризе в финале ОИ-2010 для страны

Американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3) и оценил важность гола Зака Паризе в финале ОИ-2010 для страны.
– Сравнится ваш гол в концовке матча с «Торпедо» по ощущениям с культовой шайбой Зака Паризе в Ванкувере на ОИ-2010?
– Ну нет, конечно, вы что. Это была Олимпиада, а тут регулярный чемпионат КХЛ. Это никак нельзя сравнивать.
– Для вас как американца это был запоминающийся момент?
– Да, конечно, была очень хорошая игра. То, что взяли серебро – уже был хороший результат, как американец я гордился ребятами, хорошо играли, – сказал Хмелевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.
