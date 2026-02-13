«Амур» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске состоится матч между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Игра на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по одной победе. «Амур» с 45 очками после 54 встреч занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» располагается на второй строчке в таблице Востока с 78 очками после 53 игр.