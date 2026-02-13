Финляндия — Швеция: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 14:10 мск

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Финляндии – Швеции. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первой игре турнира команда Финляндии проиграла сборной Словакии со счётом 1:4. Национальная команда Швеции на старте олимпийского турнира одержала победу над сборной Италии со счётом 5:2.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.