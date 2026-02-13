«Салават Юлаев» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 февраля, в Уфе во дворце спорта «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В текущем сезоне команды уже встречались дважды. Оба клуба одержали по одной победе. На данный момент уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками после 53 матчей. «Авангард» находится на второй строчке таблицы Востока с 78 очками после 53 встреч.