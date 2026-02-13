«Автомобилист» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и московским «Динамо». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. С 64 очками после 53 сыгранных встреч уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 62 очками после 54 проведённых матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада.