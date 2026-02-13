Скидки
Полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккей на Олимпиаду

Полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккей на ОИ‑2026
Итальянская полиция арестовала человека, который долгое время находился в розыске, благодаря хоккейному турниру на Олимпийских играх 2026 года, сообщает NBC News.

В среду 44‑летний гражданин Словакии, ордер на арест которого выдал итальянский суд 16 лет назад, приехал в Италию, чтобы поболеть за свою национальную команду в матче с Финляндией. В 2010‑м его приговорили к году тюрьмы за серию краж в магазинах. В полиции сообщили, что отследили мужчину, когда он зарегистрировался в гостевом доме в Милане, после чего задержали.

Напомним, 11 февраля в Милане сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии со счётом 4:1.

