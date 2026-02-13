Полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккей на ОИ‑2026

Итальянская полиция арестовала человека, который долгое время находился в розыске, благодаря хоккейному турниру на Олимпийских играх 2026 года, сообщает NBC News.

В среду 44‑летний гражданин Словакии, ордер на арест которого выдал итальянский суд 16 лет назад, приехал в Италию, чтобы поболеть за свою национальную команду в матче с Финляндией. В 2010‑м его приговорили к году тюрьмы за серию краж в магазинах. В полиции сообщили, что отследили мужчину, когда он зарегистрировался в гостевом доме в Милане, после чего задержали.

Напомним, 11 февраля в Милане сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии со счётом 4:1.