Видеотренер Петерис Громс: я решил, что надо рисковать, чёрт возьми!

Видеотренер сборной Латвии Петерис Громс прокомментировал свои решения сделать целых два запроса подряд на видеопросмотр голов сборной США в очном матче команд на Олимпиаде.

— Петерис, насколько ты был уверен в своём решении, когда делал запрос?

— Оба момента были непростыми. Надо было точно увидеть, что игрок зашёл в зону нападения до того, как шайба пересекла синюю линию. С камеры, которая снимает синюю линию, было видно только ногу игрока США. Я посмотрел сверху и увидел маленькое белое пятно. Решил: «Всё, надо брать просмотр!» У меня было 14 секунд чтобы подумать, а это достаточно много времени в хоккее для принятия решения. Во втором эпизоде я был абсолютно уверен, Элвису мешали, однако брать уже второй просмотр было уже немного неуютно, сами понимаете. Но, чёрт возьми, надо рисковать.

Знаете, иногда на игре может быть 32 камеры, а у видеотренера есть 45 секунд. Сами понимаете, по одной камере на секунду — это непросто успеть. Я обычно пользуюсь четырьмя-пятью камерами, они ничем не отличаются от судейских. Самая любимая — над воротами. Обычно там самое интересное, — передаёт слова Громса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.