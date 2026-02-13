Скидки
Видеотренер Петерис Громс: я решил, что надо рисковать, чёрт возьми!

Комментарии

Видеотренер сборной Латвии Петерис Громс прокомментировал свои решения сделать целых два запроса подряд на видеопросмотр голов сборной США в очном матче команд на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    

— Петерис, насколько ты был уверен в своём решении, когда делал запрос?
— Оба момента были непростыми. Надо было точно увидеть, что игрок зашёл в зону нападения до того, как шайба пересекла синюю линию. С камеры, которая снимает синюю линию, было видно только ногу игрока США. Я посмотрел сверху и увидел маленькое белое пятно. Решил: «Всё, надо брать просмотр!» У меня было 14 секунд чтобы подумать, а это достаточно много времени в хоккее для принятия решения. Во втором эпизоде я был абсолютно уверен, Элвису мешали, однако брать уже второй просмотр было уже немного неуютно, сами понимаете. Но, чёрт возьми, надо рисковать.

Знаете, иногда на игре может быть 32 камеры, а у видеотренера есть 45 секунд. Сами понимаете, по одной камере на секунду — это непросто успеть. Я обычно пользуюсь четырьмя-пятью камерами, они ничем не отличаются от судейских. Самая любимая — над воротами. Обычно там самое интересное, — передаёт слова Громса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

