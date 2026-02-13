Даугавиньш и Дзиеркалс: Видика такими темпами заберут в НХЛ

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Дзиеркалс дали комментарии об отменённых голах в игре с США на Олимпиаде. Игроки называют Петериса Громса ласково — Видик (склоняют в русскоязычной манере слово «видеоплейер». — Прим. «Чемпионата»).

«Мы вообще не удивлены работой Видика. Это не первый раз, когда он показывает, насколько у него намётан глаз. Думаем, такими темпами его скоро заберут в НХЛ работать. Пусть мы сегодня не выиграли, но очень благодарны нашему видеотренеру, что он смог разглядеть эти два эпизода», — передаёт слова Даугавиньша и Дзиеркалса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Нужно отметить, что Петерис Громс имеет экономическое образование, с шести лет сам начинал играть в хоккей, однако вот уже 18 лет является видеотренером сборной Латвии.