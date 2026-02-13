Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даугавиньш и Дзиеркалс: Видика такими темпами заберут в НХЛ

Даугавиньш и Дзиеркалс: Видика такими темпами заберут в НХЛ
Комментарии

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Дзиеркалс дали комментарии об отменённых голах в игре с США на Олимпиаде. Игроки называют Петериса Громса ласково — Видик (склоняют в русскоязычной манере слово «видеоплейер». — Прим. «Чемпионата»).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    

«Мы вообще не удивлены работой Видика. Это не первый раз, когда он показывает, насколько у него намётан глаз. Думаем, такими темпами его скоро заберут в НХЛ работать. Пусть мы сегодня не выиграли, но очень благодарны нашему видеотренеру, что он смог разглядеть эти два эпизода», — передаёт слова Даугавиньша и Дзиеркалса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Нужно отметить, что Петерис Громс имеет экономическое образование, с шести лет сам начинал играть в хоккей, однако вот уже 18 лет является видеотренером сборной Латвии.

Материалы по теме
Видеотренер Петерис Громс: я решил, что надо рисковать, чёрт возьми!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android