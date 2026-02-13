«Очевидно, он заслужил право быть здесь». Кросби — о Селебрини в составе сборной Канады
Поделиться
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби высказался об игре своего партнёра по команде молодого форварда Маклина Селебрини на Олимпийских играх — 2026.
«Он, очевидно, заслужил право быть здесь. Я не думаю, что кто-то сомневался в том, что он попадёт в состав», — приводит слова Кросби журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети Х.
Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде. Напомним, североамериканская сборная одержала победу над Чехией со счётом 5:0.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54 0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40 0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26 0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp) 0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
11:51
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:30
-
08:13
-
06:27
-
06:16
-
04:41
-
02:48
-
02:37
-
01:52
-
01:40