«Очевидно, он заслужил право быть здесь». Кросби — о Селебрини в составе сборной Канады

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби высказался об игре своего партнёра по команде молодого форварда Маклина Селебрини на Олимпийских играх — 2026.

«Он, очевидно, заслужил право быть здесь. Я не думаю, что кто-то сомневался в том, что он попадёт в состав», — приводит слова Кросби журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети Х.

Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде. Напомним, североамериканская сборная одержала победу над Чехией со счётом 5:0.